Berühmte Glasfenster: „Rekonstruierung machbar“

Es ist ein Silberstreifen am Horizont - in all dem Schutt, in all der Zerstörung, die die Feuersbrunst am Montag in der Pariser Kathedrale Notre Dame verursacht hat. So gibt sich der österreichische Kunsthistoriker und Experte Günther Buchinger optimistisch, dass die eindrucksvollen und weltberühmten Glasfenster des Gotteshauses, die großteils zerstört wurden, künftig wieder in neuem Glanze erstrahlen könnten - allerdings nicht zur Gänze in alter Pracht …