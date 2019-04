Mit der „Krone“ zum Wings for Life World Run!

Der Wings for Life World Run, der am 5. Mai in Wien um 13 Uhr am Rathausplatz startet, ist bereits seit Ende Jänner mit 13.500 Teilnehmern restlos ausverkauft. Die „Krone“ macht es für vier Läuferinnen und Läufer aber trotzdem möglich, bei dieser mehr als außergewöhnlichen Laufveranstaltung noch dabei zu sein. Treffen Sie dank der „Krone“ Olympiasiegerin Gasser & Rallye-Dakar-Champion Walkner. Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein.