Durch Kugelbombe getötet: Ein Jahr für Verkäufer

Der 55-jährige Verkäufer habe gewusst, dass er den Sprengkörper nicht an den 17-jährigen Käufer abgeben hätte dürfen, habe aber dessen Drängen nachgegeben. Im Prozess nach einem tödlichen Unfall mit einer Kugelbombe in der vergangenen Silvesternacht im Innviertel zeigte sich der Verkäufer des pyrotechnischen Artikels am Dienstag im Landesgericht Ried im Innkreis grundsätzlich geständig und fasste ein Jahr aus.