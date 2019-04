„Empfinde es als Segen, 12 Stunden zu arbeiten!“

Ma warnt: Wer sich nicht aufopfert, verliert

„Jeder will heute Erfolg, ein schönes Leben und Respekt“, sagte Ma vor seinen Mitarbeitern. „Ich frage euch aber: Wenn man nicht mehr Zeit und Hingabe als andere dafür aufwendet, wie will man den gewünschten Erfolg dann erreichen?“ Wer sich nicht für sein Unternehmen aufopfere, fahre es am Ende an die Wand oder werde arbeitslos, prophezeite der ehemalige Englischlehrer.