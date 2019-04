Schober coacht jetzt Weichenbergers Konkurrenz

Spannend: Wedel wird von Ex-Champ Jakob Schober, heuer auch in der Porsche Sprint Challenge Central Europe engagiert, als Instruktor betreut. „Das ist doch beste Werbung für die Serie, wenn drei junge Fahrer voran sind“, freute sich Schober. Der Altenmarkter könnte übrigens noch in dieser Saison ein Sensationscomeback in der BMW Challenge geben: „Vielleicht ergibt sich da kurzfristig etwas.“