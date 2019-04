Depardieu: „Wunde an Notre Dame ist entsetzlich“

„Game of Thrones“-Star Maisie Williams teilte am Montagabend ihren Fans auf Twitter mit: „Ich unterbreche meinen Geburtstag, um mitzuteilen, wie viel Schmerz es mir bereitet, zuschauen zu müssen, wie sich das Feuer in Notre Dame ausbreitet. Ich bin so traurig.“ Sängerin Camila Cabello zeigte sich ebenfalls tief bestürzt: „Mein Herz bricht, wenn ich das Feuer in Notre Dame sehe. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal durch Paris lief und von der Schönheit Notre Dames hingerissen war.“