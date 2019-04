„Erwarten, dass dieses AKW nicht ans Netz geht!“

Die für Juni geplante Inbetriebnahme des dritten Blocks des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce wird sich wegen massiver Baumängel um mehrere Monate verschieben. Während Global 2000 mit fast 200.000 Unterstützern einer Petition den Baustopp an dem Schrottreaktor fordert, baut die Betreibergesellschaft weiter an der veralteten Anlage. Österreichs Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bezeichnete den seit 34 Jahren andauernden Bau zuletzt als „beunruhigend“. Auch am Dienstag forderte sie im krone.tv-Talk bei Katia Wagner von unseren Nachbarn vor allem mehr Transparenz und erwartet sich, „dass dieses AKW nicht in Betrieb genommen und ans Netz gehen wird“.