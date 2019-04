So fesch sind die neuen Victoria‘s-Secret-Engel

Ebenfalls ein echter Hingucker ist Alexina Graham - und das nicht nur wegen ihrer feuerroten Haare. Die 29-jährige Beauty freute sich Ende März darüber, in die Familie der Model-Engel aufgenommen worden zu sein. „Ein Victoria‘s Secret-Engel zu sein, kommt mit viel neuer Stärke daher. Ich denke, ein rothaariger VS-Engel zu sein, bedeutet für mich, dass ich Rothaarigen da draußen eine Plattform geben kann. Teil davon, ein Engel zu sein, ist, Reichweite in den Medien zu haben, damit ich jungen rothaarigen Kindern sagen kann: ,Du kannst alles tun, was du willst! Nichts ist unmöglich!‘“, erklärte sie damals der „Vogue“.