Herbie ist in Halle - VSV auch am Ziel!

VSV will heute seinen neuen Trainer präsentieren. Vieles deutet darauf hin, dass es Jyrki Aho (44) ist. Der Finne war zuletzt beim chinesischen KHL-Team Kunlun als Assistenzcoach tätig. Auch wieder im Trainergeschäft ist Herbie Hohenberger! Die VSV-Legende musste wegen einer Krebserkrankung ja zuletzt ein Jahr pausieren. „Mir geht’s echt gut, jetzt brauche ich wieder mehr Eishockeyluft.“ Der 50-Jährige signierte bei Halle 04, das wie Ex-Klub Herne in der deutschen Oberliga Nord spielt. „Wir wollen in Halle etwas aufbauen und hoffen, dass wir in einigen Jahren den Aufstieg in die DEL 2 schaffen können.“ Herbie löste dort Ryan Foster als Coach ab, der nun zu Alex Mellitzer als „Co“ nach Heilbronn (DEL 2) wechselt.