Thiem mit neuer Motivation: „Es macht wieder Spaß“

Mit neuer Motivation geht Dominic Thiem in die wichtigste Tennis-Zeit des Jahres. Beim Masters in Monte Carlo startet er wie gewohnt in die Sandplatz-Saison. Doch statt Günter Bresnik hat er nun Nicolas Massu an seiner Seite. „Es macht wieder viel mehr Spaß“, fühlt sich Thiem so wohl wie lange nicht.