Hier findet man in Wien die große Liebe

#2. Play & Date

Einander spielerisch kennenlernen? Das versprechen die Veranstalter von „Play & Date“. An jedem Tisch stehen dabei kurzweilige Spiele zur Verfügung, nach Ende eines Durchgangs wechselt man zum nächsten Spiel auf den nächsten Tisch. In manchen Runden tritt man auch zu viert gegeneinander an. Das ermöglicht es, an einem Abend eine Vielzahl an Singles kennenzulernen.

Nächster Termin: 17. Mai 2019

Wo: Edison, 8., Alser Straße 9

Sprache/Alter: Englisch, 20-40 Jahre

Mehr Infos auf der Homepage