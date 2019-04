„Gescheitert, auf etwas Unbezahlbares aufzupassen“

„Auch in 100 Jahren werden Menschen vom Feuer 2019 sprechen“

Zum verheerenden Brand schrieb die in Paris lebende Autorin Pamela Druckerman in der US-Zeitung „New York Times“ folgenden Kommentar: „Der Brand kommt nicht lange nach anderen großen Schocks für Paris, darunter das Seine-Hochwasser im vergangenen Jahr und die Terroranschläge 2015. In seiner Rede an die Nation beschrieb Macron das, was Pariser jetzt fühlen - ein inneres Beben. Das ist eine akkurate Beschreibung unseres Gefühls für Leere und Verlust. Zudem gibt es angesichts des beträchtlichen Schadens eine geteilte Trauer und Enttäuschung, dass wir als eine Zivilisation daran gescheitert sind, die Aufpasser für etwas Unbezahlbares zu sein. In 100 Jahren werden die Menschen noch immer vom Feuer 2019 sprechen.“