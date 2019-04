Neu: Klettern mit Seil im Klagenfurter Boulderama

Im Klagenfurter Boulderama wurde am Freitag in der hinteren Halle ein größerer Umbau gestartet. Ab Herbst wird man neben dem Bouldern auch dem Seilklettern frönen können - und das auf 900 Quadratmetern in 17 Meter Höhe. Der riesige Seilklettergarten wird von der Stadt und dem Land unterstützt.