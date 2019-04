Streit um Miss-Wahl wurde beigelegt

Der Weg bis dorthin ist noch ein wenig holprig. Denn der bereits mehrfach erwähnte Streit zwischen den Lizenznehmern der „Miss Oberösterreich“ (Riggers Ex-Frau ist dort an Bord) und den Rechteinhabern (also den Riggers) ging am Montag bei Gericht in die Verlängerung. Rigger wollte nämlich den Oberösterreichern die Lizenz entziehen, da gegen Regeln verstoßen worden sei.