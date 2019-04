Betrunken? Räikkönen beendet China-Reise taumelnd

Platz neun in Shanghai

Was immer es ist, das in Kimi die koordinativen Störungen hervorrief - Grund zum Feiern gab‘s für den Routinier durchaus. Beim Grand Prix in Shangei eroberte der 39-jährige Finne Platz neun. Ein achtbares Ergebnis. Zumal sich Antonio Giovinazzi, sein Teamkollege von Alf Romeo, mit Platz 15 begnügen musste.