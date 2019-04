Lichtblick im Inferno: Struktur und Türme gerettet

Dornenkrone aus brennender Kathedrale gerettet

Ein Teil der Feuerwehrleute hatte Kunstwerke und wertvolle Gegenstände aus der Kirche in Sicherheit zu bringen, hieß es. So konnte eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche gerettet werden, die in der Kathedrale aufbewahrt wurden. Es handle sich dabei um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte Notre-Dame-Direktor Patrick Chauvet am späten Montagabend. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.