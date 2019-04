Remis für Kainz‘ Kölner im Schlager gegen HSV

Der deutsche Zweitliga-Schlager zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV hat mit einem 1:1-Remis geendet. Die in der Tabelle voranliegenden „Geißböcke“ mit Florian Kainz gingen am Montagabend durch Dominick Drexler (26.) zwar in Führung, dem zweitplatzierten HSV gelang im Finish durch Manuel Wintzheimer (85.) ebenfalls nach einem Eckball aber verdientermaßen der Ausgleich.