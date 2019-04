Touristen und Pariser trauern um Notre Dame

Die ganze Welt trauert um eines der berühmtesten und historisch bedeutendsten Gebäude der Menschheit. „Ein Teil von uns allen steht in Flammen“, kommentierte der französische Präsident Emmanuel Macron den Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre Dame. Besonders geschockt waren natürlich Augenzeugen des Flammeninfernos, das das weltberühmte Wahrzeichen von Minute zu Minute mehr verschlang. Dutzende Stadtbewohner, Touristen und Gläubige versammelten sich am Montagabend in Sichtweite des Infernos, um ihrer Trauer um das Bauwerk gemeinsam freien Lauf zu lassen.