„Lisa Alm“-Wirt hatte Kokain und Alkohol im Blut

Toxikologisches Gutachten liegt nun vor

2,4 Promille hatte sie da im Blut - also stockbetrunken, gemessen an ihrem durchaus zierlichen Körper. Doch auch der „Lisa Alm“-Wirt schaute in jener Nacht tief ins Glas: Laut den Toxikologen der Salzburger Gerichtsmedizin hatte Erich T. rund zwei Promille intus. Nicht nur das: Auch Spuren von Kokain wurden in seinem Körper gefunden.