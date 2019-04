Ikone der Franzosen: DAS ist Notre Dame!

Die der Gottesmutter Maria geweihte Kirche wurde von 1163 bis zum Jahr 1345 von den Baumeistern Pierre de Montreuil und Jean de Chelles errichtet, es dauerte also knapp 200 Jahre, ehe die Kathedrale fertiggestellt war. Dies ist auch an den unterschiedlichen Stilen des Gebäudes zu erkennen, immerhin entstand das Gotteshaus in der Zeit des Übergangs von der Romanik hin zur Gotik, in insgesamt vier Bauphasen. Doch just dieser Kontrast der unterschiedlichen Stilrichtungen sollte in der Folge auch der Grund für weitere Umgestaltungen sein. Stilelemente der Romanik mit ihren Rundbögen, kleinen Fenstern und dicken Mauern wurden durch gotische Elemente ersetzt und Notre Dame auf diese Weise umgestaltet.