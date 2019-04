„Wetterküche“: Die Hochwassergefahr steigt an

Tiefs bringen mehr Regen mit

Was sie dabei sehr wohl erkannt haben: Die Tiefs werden intensiver, bringen mehr Regen mit sich und fördern oft auch die Entstehung neuer Tiefs. Somit steige die Hochwassergefahr rapide an: „Im Klimawandel der nächsten Jahrzehnte wird eine Zunahme von 15 bis 25 Prozent beim Niederschlag erwartet.“ Der Grund dafür liege in der Erwärmung der Luft (plus zwei Grad) und des Mittelmeers (plus ein Grad).