Bei Überfall mit Messer bedroht

Die vier schwarz gekleideten Männer hatten in den frühen Morgenstunden die Tankstelle auf der Raststation betreten. Sie hielten dem Mitarbeiter, der zu dem Zeitpunkt allein in dem Geschäft war, ein Messer unter die Nase und verlangten Geld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer von ihnen mit dem Baseballschläger mehrmals auf das Verkaufspult. Als der geschockte Angestellte nicht reagierte, sprang einer der Vermummten auf das Pult und riss die komplette Kasse aus der Befestigung. In dieser befand sich jedoch kein Geld, das Quartett ergriff daraufhin nur mit ein paar Packungen Zigaretten die Flucht.