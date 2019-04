Land lehnt schärferes Tempolimit vor Schule ab

Mit 70 km/h brausen die Autos auf der Landstraße an der Volksschule Geretsberg vorbei. Einige hundert Meter weiter endet die Beschränkung und die Autos dürfen auf 100 km/h beschleunigen. „Ich bin in dem Bereich schon fast mit Kinderwagen und einem Kind auf dem Dreirad überfahren worden“, so die besorgte Mutter Manuela Köckerbauer zur „Krone“. Ihre beiden älteren Sprösslinge – die Tochter besucht die 3. und der Sohn die 1. Klasse – holt sie jeden Tag ab, weil sie nicht alleine über die Straße gehen dürfen. Andere Kinder, die weiter weg wohnen und deshalb mit dem Bus fahren dürfen, müssen direkt neben der Straße auf diesen warten – und das teils recht lange.