Gewaltige Blechlawinen auf Tirols Autobahnen

„44 Jahre Lärmhölle Amras sind Geschichte“ – so titelte die „Krone“ Anfang Dezember 2011, als nach zweieinhalbjähriger Bauzeit die langersehnte Autobahneinhausung in Betrieb gegangen war. Für die lärmgeplagten Bewohner des Innsbrucker Stadtteils ging damit ein Traum in Erfüllung.