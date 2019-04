Er schenkte Menschen und Dingen ein zweites Leben

Eine verdiente Chance

„Wir sehen jeden Tag, was für ein Potenzial in den Menschen steckt“, kann Hanser mit voller Überzeugung behaupten. Mit dem Indoor-Flohmarkt und dem Transport- und Räumungsservice entstehen 31 Transitarbeitsplätze. Für ein Jahr haben Menschen, die seit längerem nach Arbeit suchen, eine zweite Chance. Hanser erklärt: „Wir überlegen, was jemand zum Erfolg braucht.“ Danach funktioniert die Zuteilung in eine Abteilung, zum Beispiel Werkstatt, Transit oder Verkauf. Dort lernen die Transitarbeiter so genannte „soft skills“, wie etwa Organisation, Pünktlichkeit und den Umgang mit Kunden. Man kann aber auch den Lkw-Führerschein machen oder sich in der Werkstatt Fähigkeiten aneignen.