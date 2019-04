„Tiroler Krone“schließt Stammbaumlücke

Persönliche Sensation

„Am selben Abend, als der Artikel erschien, bekam ich bereits Besuch von Raimund Scheiter, dem Dorfchronisten von Pfons im Wipptal“, berichtet Glatzl, „er übergab mir gleich eine ganze Mappe mit Infos über alle Mühlen im Dorf“. Beim Studium der Unterlagen stieß der Haiminger auf eine persönliche Sensation, wie er es selbst bezeichnete: Glatzl betreibt Ahnenforschung, die allerdings eine Lücke aufwies. Über den Verbleib seines Ur-Ur-Ur-Großvaters Martin Glatzl war er im Ungewissen. Er wusste nur, dass er Müller war. Da kam ihm beim Durchsehen der Mappe die „Stoachermühle“ in Pfons zwischen die Finger. Besitzer: Martin Glatzl, wohnhaft in Ellbögen. Das war sein Ur-Ur-Ur-Großvater, somit ist die Ahnenlücke geschlossen. Wenige Tage später reiste der Entdecker voller Neugier ins Wipptal und fand tatsächlich die „Stoachermühle“ und den „Stoacherhof“, wo sein Ahne gewohnt hatte. Die Mühle ist allerdings nicht mehr in Betrieb. Glatzl: „Dieser Lückenschluss ist für mich und meine ganze Familie viel wert“.