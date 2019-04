Korrektur bei Spenden, Härte bei Sprachkenntnissen

Der Antrag wird kommenden Donnerstag im Plenum beschlossen. Nach dem Experten-Hearing am Montag im Parlament, bei dem alle Redner, je nach Parteifarbe, das Gesetz gelobt oder verteufelt hatten, will sich die Regierung anschauen, ob es noch weiteren Handlungsbedarf gebe, so jedenfalls verlautet aus dem Büro von ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Es könnte noch an „kleinen Schrauben“ gedreht werden, etwa bei Mindestpensionisten oder bei den Heizkosten.