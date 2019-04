Umweltamt sorgt für „böses Blut“

Die geplante Verlegung des Umweltbundesamts nach Klosterneuburg sorgt, wie berichtet, seit dem Vorjahr für Aufregung in Wien. Das Umweltministerium argumentierte aber, dass ein Neubau im Eigentum langfristig am günstigsten sei. Das Land Niederösterreich sagte zudem eine Förderung von zwölf Millionen € zu. Laut der Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima gäbe es aber in Klosterneuburg kein geeignetes Grundstück für die Eigentumsvariante. „Lächerlich, teuer und abwegig“, kritisierte Sima. Für die heimische Politik aber kein ernstzunehmender Vorwurf.