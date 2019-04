Mercedes Concept GLB: Der GLS bekommt Nachwuchs

Dem Raumgefühl in Reihe drei kommt dabei zugute, dass die zweite Sitzbank nicht nur in der Neigung verstellbar, sondern auch nach vorn und hinten verschiebbar ist. Bei Bedarf lassen sich so zum Beispiel bis zu vier Kindersitze unterbringen. Dabei lässt das Ambiente nichts zu wünschen übrig: Das durchaus eigenständig gestaltete Interieur verfügt über das neue MBUX-Bediensystem, bei dem das Auto mit Fahrer und Passagieren einen mehr oder weniger fruchtbaren Dialog führen kann. Die Materialien in dieser Studie besitzen allerdings Einzelstück-Charakter. Dabei würden das großzügig verarbeitete Nubukleder und die aufwendig gefrästen Aluminium-Zierelemente auch dem Serienauto gut stehen.