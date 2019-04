Schülerin belästigt: Mann mit Scheitel gesucht!

Der bislang unbekannter Täter hielt sich am 12. April gegen 7.20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in Vöcklabruck, Heinrich-Pestalozzi-Straße auf. Er stieg gemeinsam mit der 14-Jährigen in den Bus Richtung stadteinwärts ein, wobei er der Schülerin den Vortritt ließ. Dann setzte sich der Mann neben das Mädchen, bedrängte sie mit persönlichen Fragen und suchte Körperkontakt, wie die Polizei am Montag mitteilte.