Star-DJ verspricht fulminante Show in Wien

Der Hamburger Star DJ FELIX JAEHN kehrt nach seiner unvergesslichen Show 2018 zurück in den Prater DOME! Seit seinem Durchbruch 2014 mit dem Remix von „Cheerleader“ ist er weltweit bekannt. Dieser Hit war wochenlang die Nummer eins zahlreicher Länder - unter anderem: Deutschland, Dänemark, Belgien, Frankreich, UK, USA und weitere. 2015 folgte der nächste Kracher und wurde zum Sommerhit - „Ain´t Nobody“. Weiter ging es 2016 mit „Bonfire“. Diese Nummer sollte ursprünglich nur als Download veröffentlicht werden, kam dann aber später doch noch als „physische“ Single heraus. Zack, Platz drei in Deutschland und Platinstatus. Inzwischen hat er sogar einen Bambi in der Katerogie „Entertainment“ erhalten. Kein Wunder, dass auch er auf allen großen Festivalbühnen vertreten ist.