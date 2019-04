Schildkröte stirbt bei Versuch, Art zu retten

Es gibt nur mehr drei bekannte Exemplare der Gattung

Nach dem Tod der Schildkrötendame in einem chinesischen Zoo gibt es nur mehr drei bekannte Exemplare auf der ganzen Welt. Ein Männchen lebt ebenfalls im Suzhou Shangfangshan National Forest Park, wo das Weibchen im Rahmen des Zuchtprogramms verstarb. Zwei weitere Exemplare leben in zwei Seen in Vietnam. Das Geschlecht der freilebenden Schildkröten ist nicht bekannt und sehr schwer festzustellen.