Der Osterhase ist weder Geschenk noch Kuscheltier

Die gute Nachricht vorweg: „Es werden zum Glück immer weniger Tiere an Feiertagen verschenkt“, sagt Tierschutz-Ikone Inge Welzig. Dennoch sitzen vermutlich auch heuer wieder in so manchen Osternestern echte Hasen. „Dabei sollten Tiere nicht zu materiellen Geschenken degradiert werden“, erklärt Welzig. Denn die Verantwortung für das Lebewesen bleibt, auch wenn die Faszination dafür irgendwann schwindet. Davon kann auch Kristin Müller, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins für Tirol, ein Lied singen: „Kinder verlieren recht schnell das Interesse an Tieren, denn sie wollen Spielgefährten.“