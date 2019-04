Horrorunfall mit 3 Toten wird niemals geklärt!

L 17-Ausbildungsfahrt

Wie in einem Großteil unserer Montags-Ausgabe berichtet, kam der BMW des Paares auf der Wiener Bundesstraße bei Rutzing in der Gemeinde Hörsching auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen den entgegenkommenden Pkw, den Beyz Ü. (18) aus Traun bei einer L 17-Ausbildungsfahrt lenkte. Die türkischstämmige Fahrerin, die ihre ganze Familie – Papa Sefa (43) am Beifahrersitz, Mama Gülnur (41) und ihre Brüder Ramazan (12) und Berkan (15) am Rücksitz – im Mercedes hatte, konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen.