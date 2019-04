Julen (2) starb schon kurz nach Sturz in Bohrloch

„Ruhe in Frieden, Julen“

Retter hatten versucht, zu dem Kind in dem extrem engen, 25 Zentimeter breiten Schacht vorzudringen. Allerdings gab es keine Lebenszeichen von ihm, zudem war unklar, in welcher Tiefe des illegal auf der Suche nach Wasser gegrabenen Loches es sich befand. Das Loch war nach Aussagen der Familie vom Freund einer Cousine des Vaters in Auftrag gegeben worden. „Die Einsatzkräfte haben um 1.25 Uhr den unglücklicherweise leblosen Körper des Kleinen lokalisiert“, hieß es am 26. Jänner. Die spanische Zivilgarde teilte mit: „Leider haben wir es trotz aller Bemühungen so vieler Menschen nicht geschafft ... Ruhe in Frieden, Julen.“