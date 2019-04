Nintendo Labo: Wie spaßig ist das neue VR-Kit?

Fazit: Was Nintendo hier an Spielspaß aus etwas Pappe und seiner Switch herausholt, ist beeindruckend. Und zwar nicht nur, weil man beim Labo VR-Set mit sehr einfachen Mitteln eine gelungene Demonstration der Möglichkeiten von Virtual Reality abliefert, die in der Bauphase obendrein noch lehrreich ist. Sondern nicht zuletzt auch, weil man hier einen Vorgeschmack darauf kriegt, was Nintendo bei der Programmierung von VR-Spielen draufhat, noch bevor virtuelle Realität ein Massenphänomen geworden ist.