Paar raste mit 70 km/h auf zwei Männer zu

Der Obersteirer gab vor den Geschworenen an, dass er mit „gefühlten 40 km/h“ einen der Männer eine „Abreibung“ verpassen wollte. Er habe ihn nur an der Hand streifen wollen. Es machte einen „Tuscher“, dann fuhr das Paar heim. Dort versteckten sie den beschädigten Wagen - es fehlte der Seitenspiegel - in der Garage. Die Polizei forschte die beiden aber wenige Stunden später aus.