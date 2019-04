EAV bekommen den Amadeus Award für ihr Lebenswerk

„Heute ist es nicht mehr notwendig, mit Stotterhymnen die Charts anzuführen und politische Meldungen in all zu viel Nonsens zu verstecken- denn die neuen Alben verkaufen sich zuverlässig und gut an ein Publikum, welches das Machwerk der politisch-engagierten Satiriker und Komiker zu schätzen weiß. Man nimmt sich das Recht heraus, ohne jede Altersmilde die Ohren der geneigten Hörer auch noch im fortgeschrittenen Alter weiterhin aufs Äußerste zu strapazieren. Ihre beste Zeit wird noch kommen, dessen können wir sicher sein“, ist auf der Website der EAV nachzulesen. Das gilt wohl eher für den Unruhestand, denn mit „Alles ist erlaubt“ verabschiedete sich die EAV vom Plattenmarkt und die letzte Tour soll definitiv die letzte sein. So wird aus „Alles ist erlaubt“ ein „Alles war erlaubt“ und das tut weh.