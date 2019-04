„Batterien sind Nadelöhr bei E-Auto-Produktion“

Die Zahl der Modelle wird sich hingegen reduzieren. Eines kommt allerdings wieder hinzu: Nächstes Jahr rollt der neue Land Rover Defender zu den Händlern. Er wird es nicht leicht haben, angesichts der 70 Jahre alten Legende, die er ablösen soll. In Anlehnung an ein Bibelzitat könnte man sagen: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass es der neue Defender in die Herzen der Fans schafft. Aber vielleicht gelingt ja auch ein großer Wurf mit dem „Defender von heute für morgen“.