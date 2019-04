Das geben Wiener zu Ostern für Geschenke aus

„Der Schokohase bleibt die klare Nummer eins bei den Ostergeschenken. Süßes findet man dieses Jahr in 7 von 10 Osternestern und ist damit vor Blumen und nicht-materiellen Geschenken die mit Abstand beliebteste Gabe. Der Trend geht auch beim Ostergeschenk Richtung Onlinehandel. Mit Ausgaben von durchschnittlich 50 Euro pro Person, stellt Ostern - nach Weihnachten - den zweitwichtigsten Umsatztreiber für den österreichischen Handel dar. Jeder Zweite beschenkt Kinder, aber auch Eltern (27%) und Partner (39%) kommen häufig in den Genuss. Ostern ist somit für Familien und den Handel ein Feiertag“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Lediglich einer von fünf verzichtet ganz auf Geschenke.