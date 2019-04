Zillertal: Jugendliche wollten Automaten knacken

Ob Mutprobe, jugendlicher Leichtsinn oder Zerstörungswut: In jedem Fall müssen zwei Jugendliche aus dem Zillertal nun mit Konsequenzen ihrer Tat rechnen. Die beiden Burschen versuchten am Bahnhof in Kaltenbach einen Automaten mit einem Stein aufzubrechen. Dabei wurden sie allerdings beobachtet.