Mercedes Marco Polo bringt versteckte Neuerungen

Kernig und sauber

Die Neuheit im neuen Mercedes-Camper befindet sich unter der Motorhaube. Dort arbeitet die jüngste Diesel-Entwicklung des Hauses. Hinter der Bezeichnung OM 654 verbirgt sich dank zahlreicher technischer Neuerungen einer der saubersten Vertreter seiner Art. Vor allem in der stärksten Ausbaustufe als Marco Polo 300 d (176 kW/239 PS) entwickelt der Vierzylinder beachtliche dynamische Qualitäten, die man in diesem Segment nicht unbedingt erwartet. In 8,6 Sekunden stürmt der 2,5 Tonnen schwereMarco Polo, so die Angaben von Mercedes, von null auf 100 km/h und bei 215 km/h ist die maximale Geschwindigkeit erreicht.