Teenies weniger rebellisch und glücklich

Man lächelt nicht mehr den Schwarm in der Schule oder im Club an, sondern liket sein Foto auf Facebook und hofft auf eine Reaktion - online, versteht sich. Die iGeneration verbringt weniger Zeit mit echten Freunden in der Realität, sondern mit irgendjemanden im Internet und das hat Folgen: Angstzustände, Depression, Einsamkeit. Noch nie zuvor litten so viele Jugendliche unter psychischen Erkrankungen.