Wagen schlägt wie Rakete in Hausmauer ein

Zumindest hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht weit zum Unfallort. Denn der 19-Jährige hatte mit seinem Auto kurz vor dem örtlichen Zeughaus wie eine Rakete in eine Fassade eingeschlagen. Offenbar war der junge Lenker in den frühen Morgenstunden von Wanghof kommend in Richtung Kirchberg am Wechsel unterwegs gewesen, als er in Feistritz auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Auto verlor. „Der Wagen kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, schleuderte dann nach links und krachte dort frontal und ungebremst in eine Hausmauer“, konstruierten Helfer danach den Hergang des spektakulären Unfalls. Der Lenker wurde in dem total zertrümmerten Wrack eingeklemmt. Während Feuerwehrleute das Opfer mit hydraulischem Gerät bargen, kümmerten sich bereits Notarzt und Sanitäter um den Schwerverletzten, der anschließend ins Wiener Neustädter Spital gebracht wurde.