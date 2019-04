Die Schönsten im Land haben nun ihre Krone

Erstmals veranstaltete Agnes Goebel diesen Event. Zur Miss Burgenland gekürt wurde Miriam Millonig aus Kaisersdorf im mittleren Burgenland. Sie ist 23 Jahre alt, 1,65 Meter groß und studiert Jus. Die frischgebackene Miss meinte noch auf der Bühne: „Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich bin überwältigt.“ Platz 2 ging an Tanja Karacson aus Eisenstadt. Die Burgenländerin ist 18 Jahre jung, 1,75 Meter groß und besucht die HLW im Theresianum in der Landeshauptstadt. Ebenfalls auf dem Stockerl landete auf Platz 3 Julia Döberl aus Güssing. Die 21-Jährige studiert derzeit an der PH in Wien Lehramt.