Für Oster-Geschenke gibt jeder gerne 66 Euro aus

„Das Ostergeschäft liegt mit Respektabstand hinter Weihnachten, aber klar vor dem Muttertag auf Platz zwei.“ So fasst die Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, Andrea Gottweis, die Umsatzerwartungen zusammen. Laut den Erhebungen will nach wie vor die Mehrheit der Burgenländer ab 16 Jahren Osterhase spielen. Demnach haben fast 60 Prozent vor, am Sonntag Nester mit Geschenken zu verstecken. Jeder gibt dafür 66 Euro aus. Im Schnitt natürlich. Denn wie bei anderen Anlässen bemühen sich auch zu Ostern eher Frauen, ihre Liebsten zu überraschen, als Männer.