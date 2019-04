Eine Mure verlegt die Glemmtaler Landesstraße

Abgegangen ist eine rund zehn Meter lange und einen halben Meter hohe Hangmure aus hauptsächlich weichem, verwitterten Schiefergesteinen. Dieses schon vorher feuchte Material ist durch die Regenfälle am Wochenende nun in Bewegung geraten. Leicht betroffen waren neben der L111 auch die Hotels Sigmundshof und Gugl. Eine Bewohnerin eines angrenzenden Hauses musste sicherheitshalber in einem anderen Gebäude untergebracht werden.