Gefährlichster Airport: So kam es zum Todes-Crash

Nachdem am Sonntag auf dem gefährlichsten Flughafen der Welt, dem Lukla-Airport in der Nähe des Mount Everest in Nepal, bei einem Crash drei Menschen ums Leben gekommen waren, tauchte am Montag ein Video auf, auf dem zu sehen ist, was genau passierte. Demnach kam ein Kleinflugzeug beim Start schon nach wenigen Metern von der Piste ab und krachte in zwei geparkte Hubschrauber.