250-Kilo-Bombe mitten im Main in die Luft gejagt

Sprengstoffexperten haben am Sonntag in Frankfurt eine 250 Kilogramm schwere Bombe in die Luft gejagt, die seit dem Zweiten Weltkrieg mitten im Main lag. Da sich der Zünder nicht entfernen ließ, musste unter Wasser gesprengt werden. Durch die Detonation entstand eine 30 Meter hohe Fontäne.