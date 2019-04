Burberry: 1200 Dollar für Pullover mit Löchern?

Der Sweater mit V-Ausschnitt und diagonalen Ausschnitten besteht aus Seide und verfügt über ein Allover-Logo-Print in Blau sowie Weiß. Besonders auffällig sind jedoch die Ausschnitte, welche ein wenig an die selbstgebastelten Papiersterne erinnern, die man im Kindergarten mühevoll produzierte. Dank der „Löcher“ eignet sich der Pullover laut Herstellern besonders gut in Kombination zu einem karierten Hemd. Mutige Mode-Fans können ihn natürlich auch ohne jegliches Unterkleid tragen.